2018-10-03T22:27:28+03:00
В мире

США полностью остановили поставки нефти в Китай

Соединенные Штаты начали поставки черного золота в КНР всего два года назад - в 2016 году
Дарья ИВАШКИНА
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США полностью остановили поставки нефти в КитайСША полностью остановили поставки нефти в КитайФото: REUTERS
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В среду, 3 октября, появилась информация о том, что США полностью остановили поставки нефти в Китай. Об этом заявил Се Чуньлинь - президент компании China Merchants Energy Shipping (CMES), занимающейся морскими перевозками сырой нефти, железной руды, сжиженного газа и угля.

Как заметил предприниматель, Соединенные Штаты начали поставки черного золота в Поднебесную всего два года назад - в 2016 году, и до торгового конфликта «это был хороший бизнес». «Мы – один из основных перевозчиков нефти из США в Китай. Раньше это был хороший бизнес, но сейчас он полностью остановлен», - приводит Reuters слова Се Чуньлиня, сказанные им на судоходном саммите в Гонконге.

Напомним, торговая война между КНР и США началась после того, как страны объявили о введении взаимных повышенных таможенных пошлин. Как сообщал сайт kp.ru, в июле текущего года Вашингтон ввел пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В ответ Пекин принял аналогичные меры.

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