Главу Минобороны Украины не пустили на министерскую встречу НАТО

СЕГОДНЯ 02:14 2018-10-04T02:20:27+03:00

Полтораку прислали письмо, в котором сообщили, что его присутствие нежелательно из-за принципиальной позиции Венгрии

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Министра обороны Украины Степана Полторака не пустили на министерскую встречу НАТО, которая проходит в Брюсселе с 3 по 4 октября.

Как рассказал изданию «Европейская правда» заместитель руководителя миссии Незалежной при Альянсе по оборонным вопросам Сергей Мукосий, Полторак написал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, попросил разрешения приехать, но получил в ответ письмо, в котором говорится, что его присутствие нежелательно из-за принципиальной позиции Венгрии. Будапешт не хочет видеть украинского министра на встрече.

Причем говоря об этом, Мукосий отметил: «Но главное, что письмо не осталось без ответа».

«Это основной принцип Альянса, то есть одна даже маленькая страна может заблокировать коллективное решение, которые инициируются даже такими союзниками, как США», - пояснил он.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что Венгрия регулярно блокирует заседания комиссии Украина – НАТО. Дело в том, что венгерские власти еще в прошлом году пообещали блокировать любые мероприятия военного блока с участием Киева, пока не будут внесены изменения в украинский закон «Об образовании», подписанный Петром Порошенко 25 сентября.

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Концепция «Весь мир с нами», которую горячо исповедуют нынешние украинские власти, дала очередную трещину. Можно даже сказать, что уже и не трещину, а разлом. Правительство Венгрии направило официальное обращение Генеральному секретарю Североатлантического альянса (НАТО) Йенсу Столтенбергу, в котором призвало пересмотреть отношения с Украиной и все программы ее поддержки. То, что там говорится – это даже не холодный, а просто ледяной душ для Киева (подробности).