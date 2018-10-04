2018-10-04T10:14:48+03:00
Общество

"Этикет учащегося": Милонов предложил запретить школьникам красить волосы

Депутат считает, что для учеников недопустимо демонстрировать во внешнем виде свои пристрастия к неформальным объединениям
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил защитить школьников от «зловредного влияния» поп-культурыДепутат Госдумы Виталий Милонов предложил защитить школьников от «зловредного влияния» поп-культурыФото: Андрей ГРЕБНЕВ
Изменить размер текста:

Член международного комитета Госдумы Виталий Милонов хочет ввести в российских школах специальный "этикет учащегося", правила которого запрещали бы детям использовать косметику и красить волосы. Соответствующая инициатива была направлена министру просвещения РФ Ольге Васильевой.

По мнению депутата, сейчас поп-культура оказывается огромное "зловредное" влияние на подростков, и дополнительные правила поведения будут не лишними.

"Следует регламентировать на общефедеральном уровне недопустимость проявления учениками во внешнем облике склонности или пристрастия к каким-либо неформальным культурным объединениям: школа не место для демонстрации своих пристрастий в музыке или к неформальным течениям", — говорится в письме Милонова к Васильевой.

Отмечается, что нововведения должны коснуться всех школьников с 1-го по 11-е классы. Они не должны отходить от установленных норм не только по отношению к внешнему виду, но и к поведению, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале сентября настоящий скандал разгорелся в пермской гимназии №4, директор которой отстранила от занятий двух старшеклассниц, которые накануне покрасили волосы в розовый и рыжий оттенки. Теперь данным случаем занимается прокуратура.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Матвиенко рассказала, когда будет принят закон о декриминализации статьи 282
Пентагон ускорит процесс создания гиперзвукового оружия
Заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян погиб в авиакатастрофе, сообщил источник
На химзаводе в Бельгии прогремел взрыв
Глава РЖД: капсулы заменят полки в плацкартных вагонах
Роспотребнадзор предупредил о вспышке легионеллёза на северо-ззападе Италии
Матвиенко: тема задержания в Южной Корее судна «Севастополь» закрыта
Россия вновь стала одним из лидеров по числу смертей во время селфи
Пользователи сети нашли пузатого "близнеца" Трампа
Монеточка записала видео-ответ на скандал вокруг песни «Чайлдфри»
В ВМС Украины заявили, что готовились к бою в Керченском проливе
Стало известно имя предполагаемого отправителя «ядовитых писем» Трампу и Мэттису
"Иного способа нет": Шойгу предложил создать в Сибири новую "столицу"
Выставка «Исаак Левитан и авторский кинематограф» открывается 4 октября в Еврейском музее
На Японию надвигается 25-й в этом году тайфун «Конг-рэй»
МИД Британии обвинил ГРУ в "неизбирательных" кибератаках по всему миру
Россия подписала Кодекс поведения для достижения мира без терроризма
Пенс заявил, что "вмешательство" РФ меркнет на фоне действий Китая в США