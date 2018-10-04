"Этикет учащегося": Милонов предложил запретить школьникам красить волосы

СЕГОДНЯ 10:14 2018-10-04T10:14:48+03:00

Депутат считает, что для учеников недопустимо демонстрировать во внешнем виде свои пристрастия к неформальным объединениям

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Член международного комитета Госдумы Виталий Милонов хочет ввести в российских школах специальный "этикет учащегося", правила которого запрещали бы детям использовать косметику и красить волосы. Соответствующая инициатива была направлена министру просвещения РФ Ольге Васильевой.

По мнению депутата, сейчас поп-культура оказывается огромное "зловредное" влияние на подростков, и дополнительные правила поведения будут не лишними.

"Следует регламентировать на общефедеральном уровне недопустимость проявления учениками во внешнем облике склонности или пристрастия к каким-либо неформальным культурным объединениям: школа не место для демонстрации своих пристрастий в музыке или к неформальным течениям", — говорится в письме Милонова к Васильевой.

Отмечается, что нововведения должны коснуться всех школьников с 1-го по 11-е классы. Они не должны отходить от установленных норм не только по отношению к внешнему виду, но и к поведению, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале сентября настоящий скандал разгорелся в пермской гимназии №4, директор которой отстранила от занятий двух старшеклассниц, которые накануне покрасили волосы в розовый и рыжий оттенки. Теперь данным случаем занимается прокуратура.