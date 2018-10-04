2018-10-04T10:25:38+03:00
Происшествия

На химзаводе в Бельгии прогремел взрыв

По предварительным данным, произошла утечка химического вещества
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На месте работают экстренные службыНа месте работают экстренные службыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Утром в четверг, 4 октября, на химическом предприятии компании Vynova в в бельгийской провинции Лимбург прогремел взрыв, причины аварии неизвестны, передает местная телерадиокомпания RTBF.

По предварительным данным, никто из работников завода не пострадал, на место ЧП выехали сотрудники полиции, пожарные и спасатели. Над зданием поднимается облако газа.

Между тем, агентство Belga сообщает, что в результате взрыва произошла утечка химического вещества, какого – не уточняется. Местные власти, хоть и объявили об отсутствии угрозы окружающей среде, рекомендовали жителям окрестных районов плотно закрыть окна и двери.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о взрыве на территории металлургического завода Arcelormittal в бельгийском городе Генте. Год назад там взорвалась цистерна с бензином, в результате погиб один человек, еще двое пострадали: они отравились ядовитым дымом.

А жертвами взрыва на химзаводе Unipetrol в Чехии в марте этого года стали шесть рабочих, несколько человек получили серьезные ранения.

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