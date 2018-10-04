2018-10-04T14:27:45+03:00
Политика

Президент Сербии отменил состояние полной боеготовности ВС республики

В Белграде подчеркнули, что при необходимости войска будут готовы встать на защиту своих граждан
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Президент Сербии Александр ВучичПрезидент Сербии Александр ВучичФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Сербии Александар Вучич отменил состояние полной боевой готовности Вооруженных сил республики, которое было введено на фоне очередного кризиса в отношениях с Косово. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

Соответствующий приказ был отдан главнокомандующим утром в четверг, 4 октября, и предназначался главе военного ведомства Александару Вулину и начальнику Генерального штаба ВС Сербии генерал-подполковнику Милану Мойсиловичу.

"Армия Сербии остается во взаимодействии со всеми структурами безопасности, продолжает следить за ситуацией и готова в любой момент встать на защиту своей страны и всех своих граждан, независимо о того, где они живут", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны республики.

Напомним, что накануне значительно обострились отношения между Белградом и Приштиной. Это произошло после того, как президент Косово Хашим Тачи решил прогулять по территории соседней республики в сопровождении примерно ста спецназовцев. Такое отношение вызвало волну возмущения в Сербии.

Вскоре после этого Вучич посетил Москву, где встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе переговоров он заявил, что Сербия ежедневно сталкивается с многочисленными провокациями и пригласил президента РФ в ближайшее время посетить Белград, передает сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США пообещали помощь союзникам в связи с «кибератакой на ОЗХО»
В российской армии больше не будет шапок-ушанок и шерстяных пилоток
Депутата Киевсовета избили и облили краской в мэрии
Нидерланды заявили, что США предъявят России обвинения в кибератаках
"Союз МС-08" с тремя членами экипажа приземлился в степи Казахстана
На помощь заемщикам по ипотеке правительство направит еще 730 млн рублей
В отношении Facebook начато новое расследование по утечке данных
В Новой Зеландии туристов оштрафуют за отказ в предоставления паролей от электронных устройств
МИД РФ назвал шпиономанией обвинение Нидерландов в «кибератаке на ОЗХО»
МИД РФ ответил на обвинения Лондона о причастности ГРУ к кибератакам
МИД Нидерландов вызвал временного поверенного в делах РФ
Захарова заявила, что в будущем британские историки со стыдом будут вспоминать термин highly likely
ЕС намерена применить новую стратегию кибербезапасности
Порошенко предложил итальянцам представить «российский» референдум на Сардинии