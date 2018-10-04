Президент Сербии отменил состояние полной боеготовности ВС республики

СЕГОДНЯ 14:27 2018-10-04T14:27:45+03:00

В Белграде подчеркнули, что при необходимости войска будут готовы встать на защиту своих граждан

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Президент Сербии Александар Вучич отменил состояние полной боевой готовности Вооруженных сил республики, которое было введено на фоне очередного кризиса в отношениях с Косово. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

Соответствующий приказ был отдан главнокомандующим утром в четверг, 4 октября, и предназначался главе военного ведомства Александару Вулину и начальнику Генерального штаба ВС Сербии генерал-подполковнику Милану Мойсиловичу.

"Армия Сербии остается во взаимодействии со всеми структурами безопасности, продолжает следить за ситуацией и готова в любой момент встать на защиту своей страны и всех своих граждан, независимо о того, где они живут", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны республики.

Напомним, что накануне значительно обострились отношения между Белградом и Приштиной. Это произошло после того, как президент Косово Хашим Тачи решил прогулять по территории соседней республики в сопровождении примерно ста спецназовцев. Такое отношение вызвало волну возмущения в Сербии.

Вскоре после этого Вучич посетил Москву, где встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе переговоров он заявил, что Сербия ежедневно сталкивается с многочисленными провокациями и пригласил президента РФ в ближайшее время посетить Белград, передает сайт kp.ru.