МИД РФ ответил на обвинения Лондона о причастности ГРУ к кибератакам

СЕГОДНЯ 14:51 2018-10-04T14:51:07+03:00

В ведомстве сравнили британских чиновников со сказочниками, фантазия которых просто "не имеет границ"

Изменить размер текста: A A

Очередные обвинения Лондона о якобы причастности сотрудников российского разведывательного ведомства к организации кибератак по всему миру являются плодом богатой фантазии британских чиновников, которая "поистине не имеет границ". Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Без какого-либо разбора в одном флаконе, а возможно, во флаконе из-под духов "Нина Риччи" (именно в таком содержался яд в случае с отравлением в Эймсбери- прим.ред.) смешалось все: и ГРУ, и кибершпионы, и кремлевские хакеры, и ВАДА. Это просто адская парфюмерная смесь", - подчеркнула дипломат.

Она выразила недоумение тем фактом, что британский МИД теперь еще и занимается информационной безопасностью страны, а также поинтересовалась, кто же придумал эту "очередную порцию умопомрачительных заявлений в стиле "хайли лайкли". По мнению Захаровой, теперь руководство Лондона больше похоже на писателей вроде Ханса Кристиана Андерсена, который славился своими сказками.

"Это же как удобно завернуть все! Несколько недель вовсю "полоскали" ГРУ, как они любят это все называть, в отношении Скрипалей в Солсбери и Эймсбери, теперь раскрученную историю можно спокойно привязать к ситуации с ВАДА", - цитирует "Интерфакс" представителя МИД.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне британское внешнеполитическое ведомство обвинило ГРУ в распространении кибер-вируса BadRabbit , взломе баз Всемирного антидопингового агентства и еще во множестве других интернет-преступлениях. Никаких доказательств представлено опять же не было, однако в Лондоне уже пообещали ответить на столь "безответственные" действия.