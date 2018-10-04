Американский Минюст предъявил обвинения семерым сотрудникам российских спецслужб

СЕГОДНЯ 17:03 2018-10-04T17:19:36+03:00

Обвинения предъявлены "сотрудникам ГРУ, совершившим атаку на ОЗХО", а также "ряду их московских коллег"

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В четверг, 4 октября, министерство юстиции США предъявило обвинения семи сотрудникам российских спецслужб.

Как сообщили на пресс-конференции отдела министерства по национальной безопасности, обвинения были предъявлены "сотрудникам ГРУ, совершивших атаку на ОЗХО", а также "ряду их московских коллег".

"Мы объявляем о предъявлении обвинения семи российским военнослужащим, в нарушении нескольких американских уголовных законов для проведения вредоносной кибердеятельности против США и их созников", - сказал помощник генерального прокурора США Джон Демерс.

Отмечается, что американский Минюст считает российские спецслужбы ответственными за хакерские атаки на Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международную федерацию футбола ФИФА, Спортивный арбитражный суд (CAS) и Американское антидопинговое агентство (USADA).

В американском ведомстве заявили, что сотрудники ГРУ, в адрес которых выдвинули обвинения, должны быть арестованы. Личности пока обвиняемые не раскрываются.

Напомним, ранее в четверг власти Нидерландов заявили о предотвращении "кибератаки на ОЗХО".