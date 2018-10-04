2018-10-04T22:15:16+03:00
В мире

Великобритания решила арестовать активы Гульнары Каримовой

В частности, речь идет о трех объектах недвижимости, которые, как считают в Лондоне, были приобретены на деньги, полученные преступным путем
Дарья ИВАШКИНА
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Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова ГульнараСтаршая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова ГульнараФото: REUTERS
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В четверг, 4 октября, стало известно о намерении властей Великобритании арестовать находящиеся на территории королевства активы старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары. В частности, речь идет о трех объектах недвижимости, которые, как считают в Лондоне, были приобретены на деньги, полученные от коррупционных сделок.

Как выяснилось, бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) уже направило в Высокий суд Лондона судебный иск об изъятии объектов согласно действующему британскому законодательству.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле прошлого года Генпрокуратура Узбекистана объявила о том, что некогда богатейшая женщина страны Гульнара Каримова еще в 2015 году была приговорена к пяти годам лишения свободы. Кроме того, выяснилось, что в отношении дочери первого президента Узбекистана возбуждено еще одно уголовное дело, по которому ей, в частности, были предъявлены обвинения в мошенничестве и сокрытии иностранной валюты. Также тогда появилась информация, что следствие обнаружило в 12 странах активы связанной с Каримовой организованной преступной группы.

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