ООН: В гуманитарной помощи нуждаются около 13 миллионов сирийцев
На сегодняшний день, по данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются около 13 миллионов сирийцев, но разрешить эту проблему можно будет не раньше следующего 2019 года, а то и позже. Об этом рассказал на брифинге в четверг гуманитарный координатор Всемирной организации в Сирии Али Аль-Заатари.
«Сейчас мы имеем от 12 до 13 миллионов людей, нуждающихся в гуманитарной помощи, мы не думаем, что ситуацию удастся разрешить к 2019 году, а может, и к 2020 – 21 годам, у нас 6,2 миллиона внутренне перемещенных лиц, они сконцентрированы в районах Алеппо, Дамаска и Идлиба», - сообщил он, уточнив, что почти 1,2 миллиона человек переместились с начала этого года.
Представитель ООН в Сирии также отметил, что в свои дома вернулись почти миллион человек, «но большинство из них — перемещавшиеся внутри страны люди, а тех, кто вернулся в страну, намного-намного меньше».
«Согласно плану по возвращению жителей, мы просили 3,4 миллиарда долларов на эти цели, сейчас у нас есть 45% этой суммы — почти 1,5 миллиарда», - проинформировал слушателей Али Аль-Заатари.
Он добавил, что ООН никого не призывает возвращаться, но если люди хотят вернуться домой, «мы можем им помочь», главное – чтобы они были в безопасности, передает РИА Новости.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, российские военные в САР помогают восстанавливать школы для сирийской ребятни.
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