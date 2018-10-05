СЕГОДНЯ 10:57 2018-10-05T10:57:02+03:00

Попавшая в ДТП под Тверью маршрутка, в которой погибли 13 человек, перевозила пассажиров незаконно Фото: ТАСС

Маршрутное такси Ford Transit выехало на встречную полосу и столкнулось с рейсовым автобусом ЛИАЗ

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Маршрутное такси, столкнувшееся с рейсовым автобусом под Тверью, незаконно занималось перевозкой пассажиров. Об этом заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Это частная компания, которая осуществляет незаконные пассажирские перевозки под видом заказных», - отметил Руденя.

По некоторым данным, маршрутка была оформлена на частное лицо. Однако к управлению микроавтобусом был допущен весьма широкий круг людей, о чем свидетельствуют штрафы за неоднократные превышения скорости.

Ранее в пятницу на трассе Ржев-Тверь вблизи населенного пункта Некрасово произошло смертельное ДТП: маршрутное такси Ford Transit выехало на встречную полосу, где столкнулось с рейсовым автобусом ЛИАЗ. В результате пострадали 17 человек, 13 из которых погибли — по предварительным данным, все они были пассажирами маршрутки. Для эвакуации пострадавших МЧС задействовало санитарный вертолет Ми-8.

На видеозаписи с места происшествия видно, что оба транспортных средства получили серьезные повреждения: сильнейший лобовой удар фактически уничтожил левую сторону маршрутки и переднюю часть автобуса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/671810" frameborder="0"></iframe> В Тверской области столкнулись рейсовый автобус и маршрутное такси.

Причины и все обстоятельства происшествия устанавливаются.