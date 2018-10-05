Попавшая в ДТП под Тверью маршрутка, в которой погибли 13 человек, перевозила пассажиров незаконно
Маршрутное такси, столкнувшееся с рейсовым автобусом под Тверью, незаконно занималось перевозкой пассажиров. Об этом заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
«Это частная компания, которая осуществляет незаконные пассажирские перевозки под видом заказных», - отметил Руденя.
По некоторым данным, маршрутка была оформлена на частное лицо. Однако к управлению микроавтобусом был допущен весьма широкий круг людей, о чем свидетельствуют штрафы за неоднократные превышения скорости.
Ранее в пятницу на трассе Ржев-Тверь вблизи населенного пункта Некрасово произошло смертельное ДТП: маршрутное такси Ford Transit выехало на встречную полосу, где столкнулось с рейсовым автобусом ЛИАЗ. В результате пострадали 17 человек, 13 из которых погибли — по предварительным данным, все они были пассажирами маршрутки. Для эвакуации пострадавших МЧС задействовало санитарный вертолет Ми-8.
На видеозаписи с места происшествия видно, что оба транспортных средства получили серьезные повреждения: сильнейший лобовой удар фактически уничтожил левую сторону маршрутки и переднюю часть автобуса.
В Тверской области столкнулись рейсовый автобус и маршрутное такси.
Причины и все обстоятельства происшествия устанавливаются.