2018-10-05T14:06:33+03:00
В мире

Foreign Policy: Трамп планирует отправить в отставку министра ВВС

Президент США недоволен тем, как Хезер Уилсон выполняет его директиву по созданию в вооруженных силах отдельного Космического командования
Денис СУХОВ
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Трамп планирует отправить в отставку министра ВВСТрамп планирует отправить в отставку министра ВВСФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп готовится отправить в отставку министра ВВС Хезер Уилсон, которая саботирует его директиву по созданию в вооруженных силах страны отдельного Космического командования.

Как сообщает издание Foreign Policy, Уилсон рискует покинуть свой пост после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре этого года. Издание отмечается, что министр ВВС и первый заместитель главы Пентагона Патрик Шанаха раздосадовали Трампа своими действиями по «подрыву усилий, направленных на создание Космических сил».

Американский лидер устал от того, что должностные лица в Пентагоне не спешат выполнять его указания,так что администрация уже обсуждает кандидатуру нового министра ВВС. Вероятным претендентом считается республиканец-конгрессмен Майк Роджерс, разделяющий страсть президента к милитаризации космоса.

В июне Трамп распорядился сформировать Космические силы в качестве полноценного вида ВС США. Хозяин Белого дома подчеркнул, что «национальной космической стратегией США космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море», и страна не намерена уступать лидерство в этой сфере и «плестись» за Россией и Китаем.

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