Песков заявил, что Россия и Индия не подписали соглашение по поставкам фрегатов

СЕГОДНЯ 15:09 2018-10-05T15:10:20+03:00

Как заметил представитель Кремля, переговоры по этому вопросу будут продолжены

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В пятницу, 5 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Индия еще не подписали соглашение по поставкам индийским военно-морским силам (ВМС) четырех российских фрегатов проекта 11356. По его словам, переговоры по этому вопросу будут продолжены.

«Нет, работа будет продолжаться», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу стало известно, что во время визита главы нашего государства Владимира Путина в Индию был подписан контракт на поставку российской зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» в республику. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, сумма сделки составляет более пяти миллиардов долларов.

Кстати, сделка по покупке четырех фрегатов проекта 11356 оценивается еще в 2,5 миллиарда долларов. Причем в случае подписания этого соглашения два корабля построят наши специалисты, а два - будет построены в Гоа под их руководством.