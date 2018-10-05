«С вероятностью, граничащей с уверенностью»: Германия присоединилась к обвинениям России в кибератаках

СЕГОДНЯ 19:41 2018-10-05T19:42:50+03:00

При этом в ФРГ подчеркнули, что «полностью доверяют» сведениям британских и нидерландских ведомств

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В пятницу, 5 октября, Германия вслед за Нидерландами, Великобританией и США обвинила Россию в причастности к масштабным кибератакам, совершенным в последние годы.

Как подчеркнул официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, Берлин «с вероятностью, граничащей с уверенностью», исходит из того, что за хакерской группой APT28 якобы стоит Москва. При этом политик отметил, что подобные заявления основаны на «совокупности очень хорошей собственной системы источников и собранных фактов», пишет FAZ.

Что касается «кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО)», то, по словам Зайберта, в этом вопросе ФРГ «полностью доверяет» сведениям британских и нидерландских ведомств и «резко осуждает подобные атаки на международные организации».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 4 октября министерство обороны Нидерландов заявило, что спецслужбы королевства предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО, которую якобы пытались провести четверо россиян. По словам главы голландского оборонного ведомства Анк Бэйлевелд, попытка совершить кибернападение была предпринята еще 13 апреля, причем, как заверила министр, в тот же день всех четверых подозреваемых выдворили из Нидерландов.