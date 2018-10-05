2018-10-05T20:26:52+03:00
Политика

Новейший военно-транспортный самолет Ил-112В в октябре-ноябре совершит свой первый полет

В настоящее время первый образец воздушного судна уже завершил комплекс наземных частотных испытаний
Дарья ИВАШКИНА
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Новейший военно-транспортный самолет Ил-112В. Фото: uacrussia.ruНовейший военно-транспортный самолет Ил-112В. Фото: uacrussia.ru
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В пятницу, 5 октября, стало известно, когда состоится первый полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В. По словам директора программы Ил-112 компании «Ильюшин» Александра Быкова, испытания в воздухе начнутся в октябре-ноябре.

«Первый полет Ил-112В намечен в Воронеже на осень текущего года», - цитирует Быкова РИА Новости.

Как выяснилось, в настоящее время первый образец легкого военно-транспортного воздушного судна уже завершил комплекс наземных частотных испытаний, необходимых для начала летных испытаний.Поэтому в ближайшее время самолет передадут на летную станцию Воронежского авиазавода (ВАСО).

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, Ил-112В призван заменить Ан-26. Причем, как ожидается, он составит конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам такого класса.

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