ЕС утвердит 15 октября новый механизм введения санкций за применение химоружия

СЕГОДНЯ 20:43 2018-10-05T20:44:24+03:00

Как ожидается, Совет Евросоюза одобрит это решение на заседании в Люксембурге

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В пятницу, 5 октября, стала известна повестка заседания Совета ЕС на уровне глав МИД стран-членов сообщества, которое пройдет 15 октября в Люксембурге. Как выяснилось, в ходе встречи будет утвержден новый режим введения санкций против физических и юридических лиц, ответственных, по мнению Евросоюза, за применение химического оружия.

«Совет должен одобрить ряд решений и заключений без дебатов, среди которых новый режим введения санкций относительно химоружия», - говорится в сообщении на сайте Совета Европейского союза.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, разработка нового механизма введения ограничительных мер за применение химоружия была запущена в рамках реализации решения саммита ЕС, состоявшегося в конце июня. Тогда с необходимостью создания такого механизма согласились все 28 стран-членов ЕС. При этом они также высказались в поддержку расширения мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которое ранее раскритиковали ряд государств, в том числе Россия.