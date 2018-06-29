2018-06-29T10:51:17+03:00
В мире

ЕС разработает новый механизм введения санкций за применение химоружия

За такое нововведение высказались представители всех 28 стран-членов сообщества
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Страны Евросоюза решили ввести новый режим для борьбы с применением химического оружияСтраны Евросоюза решили ввести новый режим для борьбы с применением химического оружияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Европейский союз планирует создать новый механизм введения санкций в рамках борьбы с применением химического оружия. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита международного сообщества, который проходил в Брюсселе.

"Саммит призывает как можно скорее принять новый режим ЕС по введению ограничительных мер в связи с применением и распространением химического оружия", - подчеркивается в тексте документа.

Уточняется, что данное решение одобрили все 28 стран-членов ЕС. Они также высказались в поддержку расширения мандата Организации по запрещению химического оружия, которое ранее раскритиковали ряд государств, в том числе Россия, передает ТАСС.

Напомним, что накануне ОЗХО приняла британский проект, по которому она получает право определять виновных в химических атаках.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в министерстве иностранных дел России указали на сомнительность данного решения, поскольку во время голосования в Гааге имел место подкуп некоторых делегаций,

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