Израиль счел С-300 «слепыми» перед F-35

СЕГОДНЯ 22:14 2018-10-05T22:17:03+03:00

В еврейском государстве в очередной раз заверили, что продолжат бомбить территорию Сирию

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В Израиле заверили, что поставка российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 в Сирию не остановит нанесение еврейским государством ударов по арабской республике.

Как заявил израильский министр регионального сотрудничества Цахи Ханегби, у его страны есть малозаметные истребители пятого поколения F-35I Adir, которые, по мнению чиновника, С-300 «даже не смогут отследить». «Операционные возможности наших ВВС таковы, что эти батареи (С-300) на самом деле не ограничивают их эффективность», - заявил министр в эфире радиостанции Армии обороны Израиля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, как Москва ответит на провокацию Израиля, которая привела к гибели Ил-20. В частности, он заявил, что Россия намерена в ближайшее время передать сирийским вооруженным силам ЗРК С-300.