Американец рассказал об отосланных Путину и Трампу ядовитых семенах

СЕГОДНЯ 00:59 2018-10-06T01:04:55+03:00

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Американец Уильям Клайд Аллен, задержанный в среду в США за отправку конвертов с семенами клещевины в Белый дом и Пентагон, заявил, что также послал такой конверт президенту России Владимиру Путину. Об этом говорится в документах суда.

Из них следует, что судья постановил, что 39-летний мужчина останется под стражей на время следствия. Аллен услышав решение, упрашивал отпустить его, поскольку должен ухаживать за своей женой-инвалидом и пойти в выходные в церковь, пишет Deseret News Utah.

Аллена обвиняют в том, что он сознательно угрожал использовать биологическое оружие. Теперь присяжные рассмотрят его дело 17 октября, чтобы решить, должно ли быть подано официальное обвинительное заключение.

Как ранее писал сайт kp.ru, секретная служба США, которая занимается охраной первых лиц государства, перехватила подозрительный конверт, предназначавшийся американскому лидеру Дональду Трампу. Еще два подозрительных конверта были обнаружены в корреспонденции Пентагона. Просматривающие почту сотрудники обнаружили в письмах вещество, которые сильно напоминало сильнейший яд рицин.

Позже выяснилось, что в конвертах были всего лишь семена растения, из которого его получают. То есть, касторовые бобы. Задержать человека, подозреваемого в отправке «ядовитых писем» в Белый дом и Пентагон помог указанный на конверте обратный адрес.