В США рассказали о подозреваемом в отправке ядовитых писем в Белый дом и Пентагон

СЕГОДНЯ 18:20 2018-10-03T18:21:06+03:00

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Американские СМИ узнали, кто подозревается в отправке ядовитых писем в Белый дом и Пентагон. По некоторым данным, конверты, в которых был найден яд рицин, отправлял бывший военнослужащий военно-морских сил (ВМС) США. Между тем имя подозреваемого не называется. Кроме того, журналистам так и не удалось выяснить, был ли он арестован.

Как сообщает телеканал Fox News со ссылкой на свои источники, предполагаемого преступника вычислили по обратному адресу, указанному на конвертах.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Секретная служба США заявила о перехвате ядовитых писем, предназначавшихся министру обороны Соединенных Штатов Джеймсу Мэттису, руководителю военно-морскими операциями адмиралу Джону Ричардсону, а также нынешнему президенту США Дональду Трампу.

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