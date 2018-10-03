2018-10-03T18:21:06+03:00
В мире

В США рассказали о подозреваемом в отправке ядовитых писем в Белый дом и Пентагон

По некоторым данным, конверты с рицином отправлял бывший военнослужащий американских ВМС
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Белый дом в ВашингтонеБелый дом в ВашингтонеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американские СМИ узнали, кто подозревается в отправке ядовитых писем в Белый дом и Пентагон. По некоторым данным, конверты, в которых был найден яд рицин, отправлял бывший военнослужащий военно-морских сил (ВМС) США. Между тем имя подозреваемого не называется. Кроме того, журналистам так и не удалось выяснить, был ли он арестован.

Как сообщает телеканал Fox News со ссылкой на свои источники, предполагаемого преступника вычислили по обратному адресу, указанному на конвертах.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Секретная служба США заявила о перехвате ядовитых писем, предназначавшихся министру обороны Соединенных Штатов Джеймсу Мэттису, руководителю военно-морскими операциями адмиралу Джону Ричардсону, а также нынешнему президенту США Дональду Трампу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Работали профессионалы: эксперт о ядовитых письмах для Трампа

Конверты были перехвачены до того, как их доставили в Белый дом (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста
Полтавченко покидает пост губернатора Санкт-Петербурга
В Госдуме пообещали пересмотр или отмену приговоров после смягчения «экстремистской» статьи
В Греции началось уголовное преследование россиянина Винника
Россельхознадзор требует остановить выпуск продукции «Петелинки»
Сообщение о бомбе в здании Мособлсуда оказалось ложным
Водителя «скорой» оштрафовали на 300 тысяч за неправильную парковку
Гейтс впервые за 24 года утратил лидерство в рейтинге самых богатых американцев
Венгрия не намерена отказываться от строительства новых энергоблоков АЭС «Пакш»
Глава Каталонии предложил премьеру Испании обсудить вопрос о самоопределении
Аркадий Дворкович стал президентом Международной шахматной федерации
Девушка осталась инвалидом и потеряла ребенка из-за татуировки
Офицер украинской полиции погиб во время торжественной церемонии приема катера
Столтенберг заявил о создании в НАТО структуры наступательных киберсил
Названы регионы с самой низкой смертностью
Путин: необходимо стремиться к тому, чтобы в Сирии не было войск третьих стран
Военный эксперт обвинил США в создании террористической ячейки на Украине
В России за последние семь месяцев владельцы отелей заработали 143 млрд рублей
2019 год станет перекрестным годом России и Вьетнама
В Шотландии 60-летнюю бутылку виски оценили в 1 млн евро
Путин заявил, что Россию устроит цена 65-75 долларов за баррель нефти
Российские компании среднего бизнеса внедрят в свою работу искусственный интеллект
Брат Жерара Депардье заявил о готовности получить российское гражданство
Путин о Скрипале: он просто шпион — предатель Родины
В 2019 году запустят первую в мире пассажирскую капсулу «вакуумного поезда» Hyperloop
Путин пообещал, что Россия продолжит отвечать на санкции так, чтобы не навредить себе