«У меня бойлер»: Кличко похвастался перед оставшимися без горячей воды киевлянами

СЕГОДНЯ 02:12 2018-10-06T02:15:20+03:00

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Учиться обходиться без горячей воды или нагревать ее самостоятельно порекомендовал киевлянам мэр столицы Украины Виталий Кличко. Заявление градоначальник сделал для «Украинской правды», сидя за обеденным столом, выпивая и закусывая.

"У меня бойлер" - Кличко.Мэр Киева посоветовал покупать водонагреватели

«Вот говорят, что Кличко закрутил краны и отключил горячую воду. Простите, я снова начинаю шутить. Что нужно, чтобы холодная вода стала горячей? Подогреть. А чем мы греем воду? Газом. А газа нам сейчас не дают», — улыбнулся мэр.

При этом он признался, что, в отличие от большинства горожан, каждое утро принимает горячий душ.

«У меня есть бойлер», - похвастался Кличко.

На вопрос, рекомендует ли он всем последовать его примеру, градоначальник отметил, что не каждый может себе позволить установку водонагревателя, однако, это позволит жителям города не зависеть от центрального водоснабжения.

Отметим, горячей воды в Киеве не было почти все лето, а в нескольких районах нет до сих пор.

Напомним, сайт kp.ru в августе рассказывал, что Кличко объяснил подтопление некоторых районов Киева тем, что мэрия не может контролировать потоки воды с неба. Он заверил, что ливневые стоки были вычещены, но дожди были слишком обильные.