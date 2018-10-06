Пентагон опроверг слухи о желании Трампа отправить в отставку министра ВВС

СЕГОДНЯ 06:41 2018-10-06T06:41:13+03:00

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Президент США Дональд Трамп не собирается отправить в отставку министра военно-воздушных сил Хезер Уилсон. Такое заявление сделала пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

Ранее сайт «КП» писал о том, что американские СМИ сообщили о подготовке отставки Уилсон после того, как она не согласилась с планом по формированию Космического командования ВС страны. Foreign Policy утверждало, что министр ВВС рискует покинуть свой пост после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре этого года.

«Это чушь. Руководство министерства обороны основное внимание уделяет защите нашей великой страны», - подчеркнула Дана Уайт.

Отметим, что СМИ сообщали, будто Уилсон и первый заместитель главы Пентагона Патрик Шанаха разозлили Трампа своими действиями по «подрыву усилий, направленных на создание Космических сил».

Распоряжение о создании Космических сил США в июне этого года одал глава государства, чтобы «не плестись» в этой отрасли за Россией и Китаем.