Украина закроет часть Азовского моря на время учений

СЕГОДНЯ 07:18 2018-10-06T07:22:21+03:00

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Власти Украины намерены закрыть часть Азовского моря в районе города Бердянск и поселка Ялта в Донецкой области на время проведения армейских учений. Район будет недоступен для судоходства с 9 по 12 октября.

О предстоящих артиллерийских стрельбах сообщил украинский журналист Андрей Клименко на своей странице в Facebook. Также он указал координаты, по которым пройдет линия зоны учений, а также время, когда непосредственно будут вестись стрельбы.

Данные международной автоматизированной системы оповещения (НАВТЕКС)Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Напмним, сайт kp.ru цитировал 4 октября заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который пообещал, что ВСУ проведут широкомасштабные учения в Азовском море.

Киев еще в начале сентября заявил о намерении до конца года создать базу военно-морских сил Украины в Азовском море, увеличить группировку кораблей, численность морской пехоты и артиллерии.