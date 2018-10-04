Турчинов объявил о «серьезных учениях» Украины в Азовском море
Украина собирается провести «серьезные учения» в Азовском море, объявил соотечественникам секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.
«Хочу предоставить информацию, о которой я никому еще не рассказывал, что украинские военные также планируют провести серьезные учения в Азовском море», - приводит его слова издание «Укринформ».
При этом Турчинов уточнил, что происходит «наращивание морских сил», в том числе «авиационной компоненты», а также усиление береговой охраны. И все это – ради обороны от воображаемого врага.
«Безусловно, мы готовы отвечать на любые провокации со стороны России», - подчеркнул секретарь СНБО.
Напомним, Киев еще в начале сентября заявил о намерении до конца года создать базу военно-морских сил Украины в Азовском море, увеличить группировку кораблей, численность морской пехоты и артиллерии.
Кстати, как ранее сообщал сайт kp.ru, полученные от США два списанных катера береговой охраны тоже собираются отправить в Азовское море. На Украине сочли, что они «идеально подходят» для усиления их военного присутствия в регионе.
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