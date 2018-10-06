2018-10-06T08:03:05+03:00
В мире

Новое торговое соглашение между США, Канадой и Мексикой содержит «ядовитую пилюлю» для Китая

В Вашингтоне заявили, что сделали очередной шаг в попытках «закрыть лазейки» для легитимизации действий Китая в в сферах торговли, интеллектуальной собственности и субсидирования промышленности
Денис СУХОВ
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Министр торговли США Уилбур РоссМинистр торговли США Уилбур РоссФото: REUTERS
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Новое торговое соглашение USMCA, заключенное между США, Канадой и Мексикой вместо NAFTA, содержит «ядовитую пилюлю» для Китая. Об этом заявил американский министр торговли Уилбур Росс.

По его словам, в соглашении есть пункт, который представляет собой «попытку закрыть лазейки» в сделках, послуживших «легитимизации» действий Китая в сфере торговли, интеллектуальной собственности и субсидирования промышленности.

В частности, речь идет о фактическом праве вето Вашингтона в отношении торговых партнеров Мексики и Канады. Так, если какое-либо из трех североамериканских государств заключает сделку со страной «с нерыночной экономикой», две другие могут выйти из USCMA через шесть месяцев и заключить собственную двустороннюю торговую сделку.

«Это логично, это своего рода ядовитая пилюля», - цитирует Росса Reuters.

При этом министр затруднился ответить, будет ли подобный пункт навязываться при заключении других торговых сделок с участием США (например, с Японией или ЕС). Росс отметил, что он «безусловно» поможет Вашингтону вести дела с Канадой и Мексикой, и, имея такой прецедент, американской стороне будет легче добавлять подобные положения в договора с другими партнерами.

«Люди могут понять, что это одно из условий для заключения сделки», - резюмировал министр.

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