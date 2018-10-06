2018-10-06T14:54:02+03:00
В мире

Юнкер призвал не ссориться с Россией из-за предполагаемой кибератаки на ОЗХО

Председатель Еврокомиссии считает, что ЕС должен поддерживать диалог с Москвой ради общей архитектуры безопасности
Дарья ИВАШКИНА
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Глава Еврокомиссии Жан-Клод ЮнкерГлава Еврокомиссии Жан-Клод ЮнкерФото: REUTERS
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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не готов разругаться с Россией из-за ситуации с кибератакой на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), в которой Нидерланды обвинили нашу страну. При этом он призвал сохранять спокойствие.

По мнению председателя Европейской комиссии, Евросоюз должен поддерживать диалог с Москвой ради общей архитектуры безопасности. «Несмотря на все недовольство в отношении России, надо снова осознать, что нам следует из соображений архитектуры безопасности поддерживать диалог с РФ и частично действовать совместно», - приводит слова Юнкера газета Der Standard.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 4 октября Минобороны Нидерландов заявило о предотвращении хакерской атаки на ОЗХО, которую якобы пытались провести четверо россиян. Тогда главы голландского оборонного ведомства Анк Бэйлевелд выступила с утверждение, что попытка совершить кибернападение была предпринята еще 13 апреля. Причем, по ее словам, в тот же день всех четырех подозреваемых выдворили из Нидерландов.

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