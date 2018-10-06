2018-10-06T16:10:24+03:00
В мире

Бэнкси прокомментировал самоуничтожение своей картины на аукционе Sotheby's

Ранее встроенный в раму шредер уничтожил большую часть знаменитой работы художника «Девочка с шаром» сразу после ее продажи за $1,1 млн
Денис СУХОВ
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Фото: instagram.com/banksy/Фото: instagram.com/banksy/
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Знаменитый андерграундный художник Бэнкси прокомментировал самоуничтожение его работы «Девочка с шаром» сразу после ее продажи на торгах аукциона Sotheby's в Лондоне. Соответствующее сообщение появилось на его странице в Instagram.

«Раз, два, продано», - написал Бэнкси под опубликованным фото с уничтоженной картиной.

Ранее газета Financial Times сообщила, что работа Бэнкси «Девочка с шаром» самоуничтожилась после торгов аукционного дома Sotheby's, на которых ее продали за 860 тысяч фунтов (около $1,1 млн).

Встроенный художником в нижнюю часть рамы измельчитель бумаги изрезал на мелкие полоски большую часть картины. Несколько озадаченные произошедшим организаторы аукциона заявили, что предлагают рассматривать инцидент как своего рода новое произведение Бэнкси.

В своих работах Бэнкси часто поднимает тему социального неравенства и лицемерия властей. Граффити «Девочка с шаром», выполненное на трафарете, было одной из его самых известных работ. На нем изображена девочка, отпускающая в небо красный воздушный шар.

Картина Бэнкси самоуничтожилась после продажи на аукционе за $1,1 млн.В нижней части рамы, в которую помещен шедевр, оказалось устройство для измельчения бумаги

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