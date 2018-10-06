СЕГОДНЯ 16:24 2018-10-06T16:24:06+03:00

После землетрясения в Индонезии под завалами остаются 152 тысячи человек Фото: REUTERS

По последним данным, жертвами стихии стали более 1,5 тысяч жителей острова Сулавеси

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После землетрясения и последовавшего за ним цунами на индонезийском острове Сулавеси под завалами остаются 152 тысячи человек. Об этом заявил в ходе брифинга глава департамента информации Министерства иностранных дел республики Ахмад Рамадан.

«Не менее 152 тысяч жителей оказались заживо погребёнными после обрушения домов, помещений», - цитирует слова Рамадана агентства Bernama.

Представитель МИД Индонезии также отметил, что землетрясение и цунами уничтожили более 65,7 тысяч строений на густонаселенном острове.

Напомним, 28 сентября на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,4, за которым последовало порядка 170 афтершоков. Подземные толчки спровоцировали разрушительное цунами. По последним данным, из-под завалов извлекли 1558 тел погибших.

Кроме того, 3 октября на пострадавшем от стихии острове началось извержение вулкана Сопутана, который выбросил столб пепла высотой до шести километров. Местные власти предупредили людей об опасности и попросили держаться подальше от вулкана.