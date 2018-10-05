Число погибших из-за землетрясения и цунами в Индонезии возросло до 1558

СЕГОДНЯ 01:31 2018-10-05T01:40:50+03:00

Более 150 все еще остаются под завалами, судьба 113 до сих пор неизвестна, они считаются пропавшими без вести [видео]

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Неумолимо растет число жертв серии землетрясений и последовавшего за ними цунами на индонезийском острове Сулавеси. По последним данным национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий, погибли 1558 человек, более 150 остаются под завалами, судьба еще 113 до сих пор неизвестна, они считаются пропавшими без вести местных жителей. Ранее сообщалось о 1374 погибших.

Между тем, как ранее сообщал сайт kp.ru, на пострадавшем от стихии острове в среду, 3 октября, началось извержение вулкана Сопутана, он выбросил столб пепла около шести километров высотой. Местные власти предупредили людей об опасности и попросили держаться подальше от вулкана.

Напомним, землетрясения и цунами обрушились на остров Сулавеси в минувшую пятницу, 28 сентября. Большинство погибших - это жители прибрежного города Палу, сильнее всего пострадавшего в результате удара стихии. Ранее стало известно, что спасатели обнаружили под обломками разрушенного храма тела 34 детей. В момент трагедии школьники находились на занятиях в христианском лагере.

До 11 октября в стране действует режим чрезвычайной ситуации, правительство пообещало выделить на ликвидацию последствий стихии 560 миллиардов рупий (примерно 37,6 миллиона долларов).