СЕГОДНЯ 19:32 2018-10-06T19:32:40+03:00

По некоторым данным, в ближайшее время минимальные требования для нормальной работы браузера повысятся

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В субботу, 6 октября, появилась информация о том, что в ближайшее время браузер Google Chrome перестанет работать на 32 миллионах Android-устройств.

Дело в том, что после обновления Chrome не будет поддерживаться на смартфонах под управлением Android ниже версии 4.4. Между тем в настоящее время минимальным уровнем API для нормальной работы браузера является Android 4.1.

По данным IXBT, устаревшая операционная система используется на 3,2% от общего числа гаджетов на базе Android. А так как всего в мире насчитывается около миллиарда Android-устройств, то число смартфонов, на которых перестанет работать Chrome, составит около 32 миллионов, пишет портал.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в августе стало известно, что Google тайно работает над операционной системой, которая должна заменить Android. Тогда выяснилось, что программное обеспечение может обновить существующее в ближайшие пять лет.