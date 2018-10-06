Звезда «Мачете» Дэнни Трехо заявил о желании получить российское гражданство

СЕГОДНЯ 22:47 2018-10-06T22:47:14+03:00

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Голливудский актер Дэнни Трехо, известный по фильмам «Мачете» и «От заката до рассвета», признался, что был бы не против получить российское гражданство.

«Почему бы и нет?», - сказал артист, отвечая на соответствующий вопрос во время встречи со своими поклонниками, которая прошла в субботу, 6 октября, в рамках фестиваля Comic Con Russia в «Крокус Экспо» в Москве.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее о своем желании иметь российский паспорт также заявила итальянская актриса Орнелла Мути. При этом она заметила, что жилплощадь в нашей стране у нее уже есть.

Между тем некоторые коллеги Трехо и Мути не просто захотели, а получили гражданство РФ. К примеру, французскому актеру Жерару Депардье российское гражданство было предоставлено в январе 2013 года, а американец Стивен Сигал получил его в ноябре 2016 года.