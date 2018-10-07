Власти Китая подозревают главу Интерпола в коррупции

СЕГОДНЯ 02:36 2018-10-07T02:36:23+03:00

Мэн Хунвэй мог быть обвинен в незаконной помощи одной компании в получении контрактов

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Президента Интерпола Мэн Хунвэя, который является гражданином КНР, на родине подозревают в коррупции. Такой вывод сделала газета Le Parisien, основываясь на данных, полученных из нескольких источников.

Так издание выдвигает предположение, что Хунвэя могут обвинять в «незаконном содействии в получении контрактов на услуги одной из компаний, действующих в сфере борьбы против киберпреступности».

При этом в редакции отметили, что некоторые источники признали возможность того, что главу Интерпола просто пытаются отстранить от власти под предлогом борьбы с коррупцией в Китае. Хунвэй был избран на этот пост в 2016 году.

Ранее одна из китайских газет сообщила, что Мэн Хунвэй находится в КНР под следствием. Президента Интерпола увезли на допрос 29 сентября, когда он прилетел в Пекин, чуть ли не от трапа самолета. Официальных данных о его местонахождении до сих пор нет.

Ранее сайт kp.ru писал, что вице-министр общественной безопасности КНР и по совместительству президент Международной организации уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ) МэнХунвэй пропал 29 сентября. Жена 64-летнего политика сообщила, что он перестал выходить на связь после того, как прилетел в Китай.