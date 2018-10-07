СЕГОДНЯ 03:17 2018-10-07T03:17:08+03:00

Судья Джон Робертс принимает присягу у Бретта Кавано. В центре с Библией Эшли Кавано, рядом их дочери Лиза и Маргарет Фото: REUTERS

Судья может сразу же приступить к выполнению своих обязанностей

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Судью Бретта Кавано привели к присяге в качестве члена Верховного суда США. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Клятву у него принимал главный судья Верховного суда Джон Робертс в присутсвии жены Кавано, Эшли, которая держала билию, и двух их дочерей Лизы и Маргарет.

Присягу судья принес вскоре после утверждения его кандидатуры Сенатом Конгресса. За него проголосовали 50 сенаторов, 48 высказались против, один сенатор воздержался, а один отсутствовал. Теперь судья может незамедлительно приступить к выполнению своих обязанностей, передает ТАСС.

В Вашингтоне проходят протесты против назначения Кавано на высокий и ответсвенный пост. Митинги начались после того, как несколько женщин обвинили судью в том, что он домагался их и пытался изнасиловать 30 лет назад, когда еще был учеников старшей школы. В акциях участвуют в основном женщины, некоторые из них известные актрисы, модели, общественные деятели.

Как рассказывал сайт kp.ru, два крупных пикета образовались перед зданием Верховного суда и перед Капитолием. Несколько женщин даже прорвались внутрь Конгресса и выкрикивали протесты под дверью зала заседаний Сената прямо во время утверждения кандидатуры Кавано. Полиция вывела активисток силой.