2018-10-07T04:54:19+03:00
Политика

Американский беспилотник был замечен у границ России

Аппарат летал вдоль российских границ в течение 11 часов
Юлия ДИВЕЕВА
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RQ-4B Global HawkRQ-4B Global HawkФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Беспилотный летательный аппарат ВВС США в субботу летал у границ России. Об этом стало известно из данных авиационного ресурса PlaneRadar.

Аппарат RQ-4B Global Hawk вылетел с итальянской авиабазы Sigonella. В 8:27 утра по московскому времени он находился в воздушном пространстве Украины, спустя час – над Польшей. БПЛА в течение 11 часов курсировал вдоль российских рубежей.

Он несколько часов провел в небе над Литвой, проводя разведку вблизи Калининградской области. Затем Global Hawk направился в Латвию и Эстонию, поближе к западным границам Ленинградской и Псковской областей. Возле них он провел три часа.

На пути на базу в Италию беспилотник снова прошел вдоль границы Калининградской области, передает РИА Новости.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 15 сентября, американский дрон-шпион провел многочасовый разведывательный полет у черноморского побережья России. Global Hawk свыше восьми воздушный разведчик курсировал вдоль южного побережья Крыма и Краснодарского края вплоть до Сочи.

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