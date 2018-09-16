2018-09-16T00:50:43+03:00
Политика

Американский дрон-разведчик изучал черноморское побережье России

Беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk восемь часов курсировал у побережья Крыма и Краснодарского края
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Дальний тяжелый беспилотник ВВС США RQ-4A Global HawkДальний тяжелый беспилотник ВВС США RQ-4A Global HawkФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 15 сентября, американский дрон-шпион провел многочасовый разведывательный полет у черноморского побережья России. По данным западных ресурсов, отслеживающих передвижения военной авиации, стратегический тяжелый беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk в 13:40 по московскому времени появился возле западной части Крыма над международными водами Черного моря. Он прилетел со стороны Николаевской области Украины.

Свыше восьми воздушный разведчик курсировал вдоль южного побережья Крыма и Краснодарского края вплоть до Сочи.

До этого, в субботу утром, стратегический американский беспилотник RQ-4A Global Hawk вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и долго кружил над линией разграничения не выходя из контролируемого Украиной воздушного пространства.

Во время полета он приближался к российской границе в районе Белгородской, Воронежской и Ростовской областей на расстояние 40 – 60 километров. Его путь от Сицилии к Донбассу пролегал через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии, передает Интерфакс.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, разведывательные полеты зарубежных воздушных «шпионов» у границ России проводятся регулярно.

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