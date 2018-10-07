2018-10-07T06:17:13+03:00
Спорт

Итог боя Деррик Льюис - Александр Волков: американец выиграл нокаутом за 10 секунд до конца боя

Российский боец владел инициативой по ходу всего поединка
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Деррик Льюис победил Волкова.Деррик Льюис победил Волкова.Фото: REUTERS
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Российский боец ММА Александр Волков потерпел поражение в поединке против американца Деррика Льюиса. По ходу всей встречи Волков уверенно владел инициативой, нанося большое число ударов по сопернику.

Развязка боя наступила за 10 секунд до конца поединка. Льюис провел мощный удар в корпус, а потом - в челюсть, и Волков упал на настил. Судьи досрочно завершили поединок, хотя к тому времени по очкам уверенно вел в счете Волков.

Для Волкова это - 7 поражение при 30 победах в турнирах UFC. Деррик Льюис сохранил за собой 2 место в рейтинге тяжеловесов UFC и теперь у него 21 победа и 5 поражений в турнирах этого ранга.

Отметим, что сайт KP.RU продолжает вести онлайн-трансляцию турнира UFC 229. Главным его поединком станет встреча Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором.

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