2018-10-07T10:14:45+03:00
Спорт

Нурмагомедов впервые потерпел поражение в одном из раундов боя

Однако окончательная победа в схватке с Конором Макгрегором все же досталась дагестанцу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора выдался зрелищнымБой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора выдался зрелищнымФото: REUTERS
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Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов потерпел поражение в третьем раунде поединка против ирландца Конора Макгрегора. До этого россиянин ни разу не проигрывал своим противникам.

Напомним, что долгожданная схватка между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялась в это воскресенье, 7 октября, в Лос-Анджелесе. В результате российский боец смешанных единоборств отстоял звание чемпиона мира UFC в лёгком весе и уложил ирландца удушающим приёмом в четвёртом раунде титульного боя.

Согласно судейским запискам, Нурмагомедов выиграл все раунды, кроме третьего. Об этом сообщается на странице главного редактора MMAFighting Шахина Аль-Шати в Twitter.

Судейские записки с боя Нурмагомедова и Макгрегора Фото: Twitter.com

Судейские записки с боя Нурмагомедова и МакгрегораФото: Twitter.com

Ранее сайт kp.ru писал о том, что московские фанаты настолько прониклись атмосферой, царящей на ринге в Лос-Анджелесе, что решили устроить свои бои. Так, массовая потасовка завязалась этим утрому одного из баров Большого Златоустинского переулка.

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