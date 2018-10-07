Путин поздравил Нурмагомедова с победой в бою против Макгрегора

СЕГОДНЯ 10:31 2018-10-07T10:31:03+03:00

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Российский президент Владимир Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову и поздравил его с победой в поединке против ирландца Конора Макгрегора. Об этом рассказал сам дагестанец во время пресс-конференции после схватки.

"Этот человек (Макгрегор) перед боем много говорил, что он фотографировался с Путиным. Так вот, знайте, он после боя позвонил мне и поздравил с победой, сказав, что гордится мной", - заявил Нурмагомедов.

Напомним, что россиянин и британец сошлись на ринге в это воскресенье, 7 октября, в Лос-Анджелесе. Уже в четвертом раунде Нурмагомедову удалось взять Макгрегора в удушающий захват, и тому пришлось признать свое поражение в титульном бое. Таким образом дагестанец отстоял звание чемпиона мира UFC.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, несмотря на победу Нурмагомедова в этой схватке, один из раундов все же остался за Макгрегором. До этого российский боец ни разу не проигрывал.