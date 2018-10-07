2018-10-07T15:30:28+03:00
Звезды

Рэпер Канье Уэст удалил свои аккаунты из Instagram и Twitter

Пользователи соцсетей считают, что музыкант мог поступать так из-за недавних скандалов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Рэпер Канье УэстРэпер Канье УэстФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Известный американский рэпер Канье Уэст неожиданно удалился из всех социальных сетей. Так, в субботу, 6 октября, аккаунты музыканта пропали из Instagram и Twitter.

Поклонники исполнителя считают, что такой поступок стал частью подготовки к выпуску нового альбома. В ближайшее время Канье Уэст должен отправиться в Африку для записи новых песен и съемки клипа.

Однако многие интернет-пользователи считают, что рэпер поступил так из-за вылившейся на него критики. Первый скандал разгорелся после того, как американец предложил убрать из Конституции США 13-ю поправку, запрещающую рабство.

Второй же касался активной поддержки музыкантом действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Накануне Канье посетил американское телешоу Saturday Night Live, где вновь позитивно высказывался о политике республиканца и даже надел красную кепку со слоганом "Make America Great Again" ("Сделаем Америку великой снова"), передает TMZ.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале сентября рэпер заявил о намерении баллотироваться на президентских выборах в 2024 году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Космонавты вернули пылевой фильтр "Союза" на Землю в рамках расследования
В Москве трое мужчин с ножом напали на сотрудников Росгвардии
В Сеуле надеются, что новый саммит США-КНДР станет решающим в вопросе денуклеаризации
Видео боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора на турнире UFC 229 появилось в сети
Пентагон приступил к созданию военно-космических сил США
Стрельба в центре Парижа: два человека получили серьезные ранения
Воробьев ожидает рост цен на жилье в Подмосковье на 10–15%
Главы государств продолжают поздравлять Путина с днем рождения
Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора: как прошел бой UFC
Нурмагомедову могут отказать в визе из-за драки после боя с Макгрегором
"Ждем реванша": Макгрегор хочет снова встретиться с Нурмагомедовым на ринге
Нетаньяху договорился с Путиным о встрече
Жена Асада опубликовала фото впервые с начала прохождения курса химиотерапии
Медведев поздравил Путина с днем рождения
На парламентских выборах в Латвии победила партия "Согласие"