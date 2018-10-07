Рэпер Канье Уэст удалил свои аккаунты из Instagram и Twitter

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-07T15:30:28+03:00

Пользователи соцсетей считают, что музыкант мог поступать так из-за недавних скандалов

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Известный американский рэпер Канье Уэст неожиданно удалился из всех социальных сетей. Так, в субботу, 6 октября, аккаунты музыканта пропали из Instagram и Twitter.

Поклонники исполнителя считают, что такой поступок стал частью подготовки к выпуску нового альбома. В ближайшее время Канье Уэст должен отправиться в Африку для записи новых песен и съемки клипа.

Однако многие интернет-пользователи считают, что рэпер поступил так из-за вылившейся на него критики. Первый скандал разгорелся после того, как американец предложил убрать из Конституции США 13-ю поправку, запрещающую рабство.

Второй же касался активной поддержки музыкантом действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Накануне Канье посетил американское телешоу Saturday Night Live, где вновь позитивно высказывался о политике республиканца и даже надел красную кепку со слоганом "Make America Great Again" ("Сделаем Америку великой снова"), передает TMZ.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале сентября рэпер заявил о намерении баллотироваться на президентских выборах в 2024 году.