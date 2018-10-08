Отец Нурмагомедова накажет сына за драку жестче, чем UFC
Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов пообещал, что накажет сына за неспортивное поведение после поединка с ирландским бойцом Конором Макгрегором.
Как рассказывал сайт «КП», российский спортсмен одержал победу над соперником. Но после боя на арене, где он проводися, вспыхнула массовая драка. Все началось с того, что Хабиб поспорил с кем-то за пределами ринга, перелез через ограждения и прыгнул в толпу, туда, где находился тренер Макгрегора.
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Потасовку удалось остановить. Спортсменов развели по их раздевалкам. После этого глава UFC Дэйна Уайт сделал предупреждение команде Макгрегора, а гонорар российского спортсмена был заморожен.
Абдулманап Нурмагомедов в интервью «Известиям» подчеркнул, что поведение сына считает неприемлемым и пообещал наказать Хабиба за это гораздо суровее, чем санкции со стороны UFC.
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«Прыгнул ногами вперед. Это, конечно, был предел моих нервных потрясений», — поделился Нурмагомедов-старший.
Он также признал свою ответственность за эту выходку сына, поскольку за его поведение вне октагона отвечает тренер команды, коим он является.
Хабиб Нурмагомедов после боя бросился в толпу на тренера Конора Макгрегора.