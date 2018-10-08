Два участника полумарафона в Кардиффе умерли после пересечения финиша

СЕГОДНЯ 08:32 2018-10-08T08:33:21+03:00

Сердца мужчин не выдержали нагрузки и в какой-то момент просто остановились

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Настоящей трагедией завершился традиционный полумарафон в уэльском городе Кардифф. Двое участников забега на 21-километровую дистанцию скончались сразу после пересечения финишной черты.

Известно, что оба погибших были довольно молоды. Возраст одного из них находился в пределах 20-30 лет, а второго - на четвертом десятке. Тот, что постарше, пришел на полумарафон вместе со своей семьей - женой и годовалым ребенком, другой же мужчина участвовал в забеге вместе со своей подругой. Именно она увидела, как он рухнул на землю и позвала на помощь.

Потерявших сознание мужчин пытались привести в чувства на месте, а после доставили в Университетскую больницу Уэльса, однако врачам оставалось лишь констатировать смерть спортсменов. Сердца обоих участников забега просто не выдержали нагрузки и остановились.

Организаторы полумарафона подчеркнули, что такое произошло впервые за все 15 лет проведения соревнований, передает The Sun.

Напомним, как писал сайт kp.ru, похожий случай произошел прошлым летом в Красноярске. Участник марафона "Июльская жара" погиб, не добежав всего 100 метров до конца дистанции.