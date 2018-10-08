Два участника полумарафона в Кардиффе умерли после пересечения финиша
Настоящей трагедией завершился традиционный полумарафон в уэльском городе Кардифф. Двое участников забега на 21-километровую дистанцию скончались сразу после пересечения финишной черты.
Известно, что оба погибших были довольно молоды. Возраст одного из них находился в пределах 20-30 лет, а второго - на четвертом десятке. Тот, что постарше, пришел на полумарафон вместе со своей семьей - женой и годовалым ребенком, другой же мужчина участвовал в забеге вместе со своей подругой. Именно она увидела, как он рухнул на землю и позвала на помощь.
Потерявших сознание мужчин пытались привести в чувства на месте, а после доставили в Университетскую больницу Уэльса, однако врачам оставалось лишь констатировать смерть спортсменов. Сердца обоих участников забега просто не выдержали нагрузки и остановились.
Организаторы полумарафона подчеркнули, что такое произошло впервые за все 15 лет проведения соревнований, передает The Sun.
Напомним, как писал сайт kp.ru, похожий случай произошел прошлым летом в Красноярске. Участник марафона "Июльская жара" погиб, не добежав всего 100 метров до конца дистанции.