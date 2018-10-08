Австрийский садовод сел в тюрьму за массовое убийство пчел

СЕГОДНЯ 10:39 2018-10-08T10:39:12+03:00

Владелец фруктовой плантации распылил на деревья пестицид, что привело к отравлению насекомых из 50 различных колоний

Изменить размер текста: A A

Владелец фруктовой плантации в австрийском городе Клагенфурт был приговорен к году тюремного заключения и штрафу в размере 20 тысяч евро за массовое убийство пчел. Такое решение вынес местный суд.

Согласно материалам дела, в этом году 47-летний садовод распылил на еще цветущие фруктовые деревья пестицид хлорпирифос. В результате огромное количество пчел из порядка 50 различных колоний погибли от отравления.

Суд решил, что владелец плантации не мог не знать последствий распыления пестицида и о том, какой ущерб это нанесет пчеловодам, а потому действовал преднамеренно. Кроме того, он создал опасность получения "отравленного" меда, который после мог быть употреблен в пищу людьми.

По данным издания "Евро пульс", в ближайшее время австриец собирается обжаловать приговор.

Стоит напомнить, что в ряде стран ЕС уже давно действует запрет на пестициды, причиняющие вред пчелам, поскольку численность этих полезных насекомых продолжает стремительно сокращаться.

В начале года сайт kp.ru писал о том, что председатель российского Центра возрождения натурального пчеловодства Сергий Стерлигов даже обратился за помощью в данном вопросе к президенту РФ Владимиру Путину. Эксперт рассказал, что только в 2017-м в отдельных районах нашей страны смертность пчёл составила 90%.