2018-10-08T11:14:47+03:00
Политика

NY Post: Соединенные Штаты заморозили американские активы Дерипаски

Речь идет, в частности, о нескольких особняках бизнесмена в Нью-Йорке и Вашингтоне
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бизнесмен Олег ДерипаскаБизнесмен Олег ДерипаскаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Власти США заморозили американские активы российского бизнесмена Олега Дерипаски. Таким образом предпринимателю был перекрыт доступ к его особнякам в одном из районов Манхэттена и Вашингтоне. Об этом сообщили источники в министерстве финансов Соединенных Штатов.

По их данным, в настоящий момент представители ведомства пытаются убедить миллиардера отказаться от проведения финансовых операций на территории Европы, поскольку это может привести к очередной заморозке активов и введению новых санкций.

Между тем, как сообщает издание The New York Post, только в 2008 году Дерипаска купил недвижимость в Нью-Йорке общей стоимостью 42,5 миллиона долларов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в отношении данного российского предпринимателя уже вводились ограничительные меры со стороны США. Тогда издание The New York Times опубликовало разоблачительный материал, в котором говорилось, что американцы на протяжении последних нескольких лет неоднократно пытались завербовать Дерипаску, а когда тот отказался, его компании были внесены в санкционный список.

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