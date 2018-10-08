Новые правила регистрации автомобиля вступают в силу с 8 октября 2018 года

СЕГОДНЯ 12:07 2018-10-08T12:07:47+03:00

C 8 октября 2018 года водителям будет сложнее получить «красивые» номера. Рассказываем, о чем еще говорится в новых правилах регистрации автомобиля

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В понедельник 8 октября Министерство внутренних дел России объявило о вступлении в силу новых правил регистрации автомобилей. Соответствующий приказ был опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

В число изменений, вступающих в силу, входит утвержденный порядок регистрации машин с электронными паспортами транспортного средства (ПТС). В июле этого года начался переход с бумажных ПТС на электронные, который продлится до ноября 2018 года. Также увеличилось количество документов, которые подтверждают факт утилизации авто.

Упрощению подверглась и процедура регистрации в ГИБДД замены двигателя автомобиля. Теперь для проведения этой процедуры достаточно провести техосмотр машины, после чего все необходимые сведения будут указаны в ПТС.

Был также изменен порядок выдачи автовладельцам номерных знаков. Отныне автомобильный номер будет генерироваться случайным образом с учетом всех свободных комбинаций, имеющихся в базе данных ГИБДД региона, в котором выдается номер. Получить номерной знак можно будет, предоставив лишь временное удостоверение личности.

Срок хранения номерных знаков увеличился до 360 дней. Ранее такой механизм практиковался на территории Москвы.

Эксперты отмечают, что новые правила выдачи номеров будут способствовать борьбе с коррупцией в ГИБДД, а также усложнят автовладельцам получение «красивых» номеров.