На Украине начались учения с участием военных НАТО
На Украине стартовали многонациональные учения "Чистое небо - 2018", в которых также примут участие военные блока НАТО.
Об этом сообщает пресс-служба украинского Минобороны.
Манёвры пройдут на территории Хмельницкой и Винницкой областей с 8 по 19 октября. Как отмечается, в учениях также примут участие Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния и США.
Напомним, ранее НАТО пригласила российских наблюдателей на военные учения "Единый трезубец" в Норвегии. Маневры намечены на период с 25 октября по 7 ноября 2018 года.
В учениях будут задействованы 45 тысяч человек из 31 страны, более 110 летательных аппаратов и 60 кораблей.
"Все страны получили приглашения направить своих наблюдателей, в том числе и Россия" - заявил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.