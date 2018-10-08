На Украине начались учения с участием военных НАТО

СЕГОДНЯ 13:11 2018-10-08T13:11:09+03:00

Манёвры пройдут на территории Хмельницкой и Винницкой областей Фото: REUTERS

В маневрах примут участие еще 7 стран Организации Североатлантического договора

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На Украине стартовали многонациональные учения "Чистое небо - 2018", в которых также примут участие военные блока НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба украинского Минобороны.

Манёвры пройдут на территории Хмельницкой и Винницкой областей с 8 по 19 октября. Как отмечается, в учениях также примут участие Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния и США.

Напомним, ранее НАТО пригласила российских наблюдателей на военные учения "Единый трезубец" в Норвегии. Маневры намечены на период с 25 октября по 7 ноября 2018 года.

В учениях будут задействованы 45 тысяч человек из 31 страны, более 110 летательных аппаратов и 60 кораблей.

"Все страны получили приглашения направить своих наблюдателей, в том числе и Россия" - заявил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.