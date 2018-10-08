Путин смотрел бой Нурмагомедова и Макгрегора в повторе
Президент России Владимир Путин также не смог обойти стороной нашумевшее спортивное событие, а именно бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, и посмотрел отдельные эпизоды поединка. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Ночью Путин, насколько я знаю, бой Нурмагомедова не смотрел, но в повторе с какими-то эпизодами ознакомился. Разумеется, он болел за Хабиба, это вполне естественно и, собственно, это подтвердил звонок, который Путин ему сделал", - заявил представитель Кремля.
При этом он подчеркнул, что не знает деталей состоявшегося между политиком и спортсменом разговора, поэтому не может сказать поздравил ли боец президента с днем рождения.
Напомним, что хватка Хабиба и Макгрегора состоялась в ночь на воскресенье, 7 октября, в американском Лас-Вегасе. Победу одержал россиянин, который удачно поймал ирландца в удушающий захват.
Однако самое интересное началось уже по окончанию боя. Напряженный поединок перерос в массовую драку, из-за которой теперь Нурмагомедов может быть лишен титула и подвергнут штрафным санкциям, передает сайт kp.ru.
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