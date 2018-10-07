Стал известен зачинщик массовой драки после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора

СЕГОДНЯ 18:50 2018-10-07T18:50:36+03:00

Одним из главных виновников скандала после Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора был спарринг-партнер ирландца [видео]

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Журналисты выяснили, кто был зачинщиком массовой дракой после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. По некоторым данным, одним из главных виновников скандала стал спарринг-партнер ирландца Диллон Дэнис, который помогал бойцу в тренировках перед поединком с россиянином.

Как рассказал известный американский комментатор смешанных единоборств Джо Роган, во время боя Дэнис находился довольно близко к октагону, где сражались спортсмены, при этом он всячески поддерживал ирландца. Когда же Макгрегор проиграл, его спарринг-партнер начал «активно оскорблять Хабиба». «Он (Диллон Дэнис) что-то кричал ему, провоцировал, а потом Хабиб перепрыгнул через клетку и атаковал его», - приводит слова Рогана SportsJoe.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора прошел в ночь на воскресенье, 7 октября, на арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. Победу одержал россиянин, который удачно взял своего противника в удушающий захват. Между тем на этом шоу не закончилось: напряженный поединок завершился массовой дракой.