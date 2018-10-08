Два арктических ледокола назовут именами Иосифа Кобзона и Станислава Говорухина

СЕГОДНЯ 13:35 2018-10-08T13:35:32+03:00

Через два года ледоколы введут в эксплуатацию

Изменить размер текста: A A

Руководители всех партий Госдумы написали письмо Владимиру Путину с просьбой присвоить двум арктическим ледоколам имена режиссера Станислава Говорухина и певца Иосифа Кобзона. Президент РФ поддержал эту инициативу.

- Руководители фракций Госдумы обратились к президенту с предложением увековечить память двух наших выдающихся граждан, наших коллег, к сожалению, ушедших из жизни. Мы предложили, чтобы два новых арктических ледокола, которые строятся на Балтийском заводе в моем родном Санкт-Петербурге, были названы их именами,- прокомментировал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Письмо президенту РФ направили еще 19 сентября. Положительный ответ представители фракции получили сегодня утром, сообщает ТАСС.

В 2020-2022 годах два ледокола серии ЛК-60 спуститься на воду. Они будут носить имена двух российских деятелей культуры.

Напомним, режиссер, глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин скончался 14 июня этого года на 83-м году жизни. Певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер 30 августа в возрасте 80 лет.