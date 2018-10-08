В сети появилось видео нападения Кокорина и Мамаева на сотрудника Минпромторга

8 Окт. 22:50 2018-10-08T22:50:10+03:00

Инцидент произошел в понедельник утром в одном из кафе в центре столицы

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В сети появилась видеозапись нападения игрока питерского «Зенита» Александра Кокорина и его товарища, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Инцидент произошел в понедельник утром в одном из кафе в центре Москвы. На записи с камеры наблюдения отчетливо видно, как во время завязавшейся перепалки Кокорин с группой других молодых людей подходит к Паку, берет стул и бьет им чиновника, несмотря на попытки одного из участников потасовки удержать футболиста.

Далее некий неизвестный наносит сотруднику Минпромторга удар кулаком в лицо. Кроме того, к драке присоединяется и Павел Мамаев (на видео в куртке с надписью Gucci на спине) — он бьет человека из окружения Пака, после чего дерущихся разнимают посетители и персонал кафе.

Как сообщал ранее сайт «КП», конфликт произошел около 9 утра. Кокорин и Мамаев вместе прибыли в Москву после встречи «Зенита» и «Краснодара» в Санкт-Петербурге. В одном из столичных кафе они подбодрили себя кофе, при этом сильно шумели и не обращали внимания на замечания персонала.

Тогда утихомирить буйных гостей попытались постоянные клиенты заведения, завтракавшие в том же зале. Они сделали футболистам замечание, и последовавшая перепалка переросла в драку. В результате пострадали два человека: директор Департамента автомобильной промышленности Минпромторга РФ Денис Пак и глава научно-исследовательского института «НАМИ» Сергей Гайсин.

Адвокаты пострадавших намерены добиваться возбуждения в отношении футболистов уголовного дела по статье «Хулиганство».