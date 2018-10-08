2018-10-08T23:32:10+03:00
Общество

Кокорину с Мамаевым может грозить до двух лет лишения свободы

Адвокат Александр Железников в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, как футболистов могут наказать драку в кафе [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯРадио «Комсомольская правда»
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Нападающий питерского клуба Александр Кокорин и его закадычный товарищ, полузащитник краснодарского ФК Павел МамаевНападающий питерского клуба Александр Кокорин и его закадычный товарищ, полузащитник краснодарского ФК Павел МамаевФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Адвокат Александр Железников в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, какое наказание за драку может грозить футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Юрист сразу оговорил, что конкретно это дело он комментировать не имеет право, сославшись на адвокатскую этику.

«А вообще в целом статья эта подразумевает наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Обычно по ней применяются штрафные санкции и другие меры, не связанные с изоляцией от общества. В целом же наиболее частым выходом из этой ситуации в случае судебного развития бывает примирение сторон. Стороны примиряются, возмещают ущерб, приносят извинения и на этих основаниях дело прекращается. Так тоже бывает», - отметил он.

«А зависеть будет от позиции сторон по делу: захотят ли примиряться потерпевшие, захотят ли извиняться подозреваемые, обвиняемые лица. Я предсказывать не могу, потому что люди и там, и там серьезные, и какое они примут решение, какое решение примут их адвокаты, а адвокаты у них хорошие у всех», - подытожил Александр Железников.

Как ранее писал сайт kp.ru, Кокорин и Мамаев, прилетевшие в Москву после встречи «Зенита» и «Краснодара» в Санкт-Петербурге, подрались с сотрудниками Минпромторга Денисом Паком и Сергеем Гайсиным. Адвокаты пострадавших намерены добиваться возбуждения в отношении футболистов уголовного дела по статье «Хулиганство».

Футболисты Кокорин и Мамаев избивают чиновника в "Кофемании".Кокорин и Мамаев избивают чиновника Минпромторга в московской Кофемании . Одноклассники: https://ok.ru/group/53727953748034

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