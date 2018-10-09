2018-10-09T03:14:24+03:00
В мире

Один из венесуэльских оппозиционеров, подозреваемых в покушении на Мадуро, покончил с собой

Информацию о самоубийстве политика подтвердил генеральный прокурор Боливарианской республики
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Нападение произошло, когда Николас Мадуро выступал с речью перед военнослужащими в КаракасеНападение произошло, когда Николас Мадуро выступал с речью перед военнослужащими в КаракасеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 8 октября, покончил с собой один из венесуэльских оппозиционеров, подозреваемых в покушении на президента страны Николаса Мадуро. Генпрокурор Боливарианской республики Тарек Вильям Сааб подтвердил эту информацию государственному телеканалу VTV, рассказав подробности самоубийства обвиняемого.

По его словам, советника столичного района Каракаса Фернандо Альберто Альбана Салазара арестовали в пятницу, и в понедельник он должен был предстать перед судом. Однако утром, когда его доставили в штаб-квартиру службы национальной разведки, арестованный попросился в туалет, где его позже и обнаружили уже мертвым.

Генпрокурор добавил, что для расследования причин и обстоятельств произошедшего назначены два специальных прокурора.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Мадуро попытались убить с помощью беспилотников со взрывчаткой во время военного парада в Каракасе 4 августа. Один из дронов взорвался недалеко от президентской ложи, когда президент Венесуэлы выступал с речью перед военнослужащими. Ни сам Мадуро, ни стоявшие рядом с ним высокопоставленные чиновники не пострадали. Ранения получили семеро бойцов Нацгвардии.

Ответственность за покушение на главу государства взяла на себя подпольная венесуэльская группа «Фланелевые солдаты», которая заявила, что хоть «сегодня наша цель не достигнута, это лишь вопрос времени».

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На президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение с помощью беспилотника, нагруженного взрывчаткой. Во время его выступления на параде в честь 81 годовщины Национальной боливарианской гвардии летательный аппарат подлетел к трибуне, где находился глава государства, и взорвался. Сам президент не пострадал, но были ранены семь бойцов Национальной гвардии (подробности).

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